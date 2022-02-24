الخدمة الاتحادي يوجه كتاباً رسمياً إلى هيئة التقاعد بشأن الخريجين الأوائل

2022/02/24 | 19:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا مجلس الخدمة الاتحادي، الخميس، هيئة التقاعد إلى إجراء التقاطع الوظيفي لأسماء الخريجين الأوائل للأعوام 2003 – 2020.

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وتضمن كتاب رسمي، حصل "ناس" على نسخة منه (24 شباط 2022)، "بيانات الخريجين الثلاثة الأوائل والمشمولين بقانون (67) لسنة 2017 للجامعات والمعاهد الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لغرض مقاطعة بيانات اسماء الخريجين لمعرفة من تم تعيينه في السنوات السابقة من عدمه، ومن خلال التواصل مع دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزرات والجهات الحكومية في المجلس".

وأشار المجلس إلى أن "البيانات ارسلت نسخة منها إلى ديوان الرقابة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجناء السياسين لغرض استكمال اجراءات مقاطعة البيانات وإرسالها إلى المجلس".

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