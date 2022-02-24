اتحاد الكرة ينتظر عروضاً من شركات التجهيزات الرياضية

2022/02/24 | 19:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..ينتظر الاتحاد العراقي بكرة القدم، عروضاً من الشركات المتخصصة بالتجهيزات الرياضية، لتجهيز المنتخبات الوطنية.وذكر اتحاد المرة في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم يدعو الشركاتَ والمؤسسات المُتخصصة بالتجهيزاتِ الرياضيّة كافة الراغبة بالتعاقُد مع الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم لغرضِ رعاية المُنتخبات الوطنية بتوفير التجهيزات الرياضيّة اللازمة لهذه المنتخبات، […]

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