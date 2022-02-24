زيدان إقبال.. شعبية جارفة ومصدر إلهام للشباب البريطاني

2022/02/24 | 19:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يصنع اللاعب العراقي زيدان إقبال، الحدث في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، فرغم دقائقه المحدودة مع الفريق فإنه يحظى بشعبية كبيرة ويعتبر قدوة لجيل كامل من الشباب في بريطانيا.

ورصدت صحيفة ماركا الإسبانية، صعود النجم الشاب، وأوضحت أنه يعتبر حاليا ثاني أكثر اللاعبين شعبية في صفوف “الشياطين الحمر” بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أصبح أكثر اللاعبين طلبا لإجراء المقابلات الصحفية،، ووفقا لصحيفة ماركا، التي أكدت أن اللاعب العراقي يساهم بشكل دوري في برامج توجيه هؤلاء الشباب ويشجعهم على مواصلة العمل والنمو لتحقيق أهدافهم.

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