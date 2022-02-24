الجيش الروسي: دمرنا 74 منشأة عسكرية بينها 11 مهبط طائرات في أوكرانيا

2022/02/24 | 19:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اذا اخترقت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية من محاور عدة وسط تاكيدات من الكرملين بان العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر طالما أنها ضروريةوأعلن الجيش الروسي أنه دمّر 74 منشأة عسكرية بينها 11 مهبط طائرات في أوكرانيا حيث أطلقت موسكو صباحًا عملية عسكرية واسعة النطاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف، إنه بعد ضربات القوات المسلّحة الروسية، باتت 74 منشأة عسكرية برّية تابعة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية خارج الخدمة، ويشمل ذلك 11 مهبط طائرات لسلاح الجوّ الأوكراني.

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