نيجرفان البارزاني يعلن موعد اجراء الانتخابات البرلمانية الكردستانية

2022/02/24 | 19:04 - المصدر: قناة التغيير

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حدد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني يوم الأول من تشرين الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الاقليم للدورة السادسة.

ودعا البارزاني حكومة الاقليم البرلمان والحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كردستان الى البدء في الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة .

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