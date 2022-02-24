2022/02/24 | 19:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qxiXtH__OLU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طبول الحرب تقرع بين روسيا واوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طبول الحرب تقرع بين روسيا واوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).