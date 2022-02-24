2022/02/24 | 19:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q_mgOX0WsFw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهالي الأعظمية يستقبلون زوار الإمام الكاظم عليه السلام | متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أهالي الأعظمية يستقبلون زوار الإمام الكاظم عليه السلام | متداول في مع صباح الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).