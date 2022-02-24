2022/02/24 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سمع مساء اليوم الخميس، دوي انفجارات عنيفة، شمالي مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، أنه يجب أن ينتهي هذا المشروع البشع والهمجي لبوتين بالفشل.

وطلب الرئيس الأوكراني، فلودويمير زيلينسكي، من الدول الحليفة تقديم مساعدات عسكرية لبلاده.

وقال زيلينسكي في مؤتمر، تابعته(بغداد اليوم)، "ننتظر من الحلفاء تقديم مساعدات عسكرية لنا وفرض عقوبات صارمة على روسيا".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الضربات الروسية أخرجت 74 منشأة عسكرية برية أوكرانية من الخدمة.

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