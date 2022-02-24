القوات الروسية سيطرت على مطار عسكري قرب كييف

2022/02/24 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير أولكساندروفيتش زيلينسكي، اليوم الخميس، عن سيطرة القوات الروسية على مطار عسكري قرب كييف.

وكان الرئيس الاوكراني، وجه خطاب للعالم قائلا فيه "اذا لم تساعدونا اليوم فالحرب ستطرق بابكم غدا، مؤكدا اتصاله مع زعماء العالم وروسيا تلقت أول حزمة من العقوبات".

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