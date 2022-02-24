2022/02/24 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من خطر اقتصادي كبير بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا: "نحذر من خطر اقتصادي كبير على المنطقة والعالم بعد هجوم روسيا على أوكرانيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق النقد الدولي يحذر من خطر اقتصادي كبير بعد هجوم روسيا على أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق النقد الدولي يحذر من خطر اقتصادي كبير بعد هجوم روسيا على أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).