2022/02/24 | 19:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، راسلة إلى الغرب حذرهم فيها من أن عدم مساعدة أوكرانيا سيساهم بوصول الحرب إلى بلدانهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الأوكراني يُحذر الغرب: الحرب ستطرق أبوابكم إن لم تساعدونا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الأوكراني يُحذر الغرب: الحرب ستطرق أبوابكم إن لم تساعدونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).