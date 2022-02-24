الاطار: تأجيل المحكمة الاتحادية البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح فرصة لتوسيع تحالف الثبات

2022/02/24 | 19:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد النائب عن الاطار التنسيقي رفيق الصالحي , الخميس , ان تأجيل المحكمة الاتحادية البت بقرار البرلمان بشأن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية منح فرصة لمزيد من الحوارات مع المستقلين وقوى أخرى لاجل توسيع عدد نواب تحالف الثبات.وقال الصالحي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” المحكمة […]

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