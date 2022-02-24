هوبزباوم والتاريخ ج 2 - ياسر جاسم قاسم

2022/02/24 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسر_جاسم_قاسم ويسول للسياسيين الفاسدين القول "ان الفقراء والساخطين في الاخل والخارج يمكن احتواؤهم بصورة دائمة" وهذا ما قد يفترضه بعض مؤرخي السلطة لكن الحقيقة التي يقولها هوبزبوم والتي يسطرها الواقع تقول "ليس افتراضا معقولا بالمرة ، الا على المدى القصير ، ويكمل هوبز : قد يكون من المعقول الافتراض بأن الفقراء لن يعبؤوا بعد الان من اجل الاحتجاج والضغط والتغيير الاجتماعي والثورة ، قوميا او عالميا، بالطرق التي كانوا ......





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