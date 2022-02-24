تفاصيل دراسة جديدة بشأن العلاقة بين امتلاك حيوانات أليفة وفقدان الذاكرة

2022/02/24 | 19:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت دراسة جديدة أن القطط والكلاب قد تحمي أصحابها من فقدان الذاكرة في وقت لاحق من حياتهم، من خلال مساعدتهم على تقليل الإجهاد والتوتر، وكذلك خفض ضغط الدم المرتفع، بحسب موقع جريدة “ديلي ميل” البريطانية.ووجد العلماء أن مالكي الحيوانات الأليفة بما في ذلك الكلاب والقطط والأرانب قد احتفظوا بالمزيد من قدراتهم المعرفية […]

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