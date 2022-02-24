لاعبون برازيليون يطالبون بإجلائهم من أوكرانيا

2022/02/24 | 19:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر العديد من اللاعبين البرازيليين في ناديي دينامو كييف وشاختار دونيستك الأوكرانيين فيديو يظهرون به رفقة عائلاتهم طالبين المساعدة لإجلائهم من أوكرانيا.ويقول اللاعبون في الفيديو أن الوضع صعب لأن الحدود مغلقة والبنوك وسيكون هناك نقص في الوقود والغذاء ولا يوجد نقود، ولذلك هم مجتمعين بانتظار المساعدة للخروج من أوكرانيا.يذكر أن الرئيس […]

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