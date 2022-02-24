2022/02/24 | 19:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FbsC98eRXDA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النوري لبرنامج علنا الحكومة المقبلة لن تستمر في حال ذهاب الاطار نحو المقاطعة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النوري لبرنامج علنا الحكومة المقبلة لن تستمر في حال ذهاب الاطار نحو المقاطعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).