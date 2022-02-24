البنتاغون يعلق على إمكانية سقوط كييف

2022/02/24 | 19:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، إن ما يحدث الان في أوكرانيا، على يد القوات الروسية "مرحلة أولى من عملية واسعة النطاق".

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