مع تراجع الإصابات والوفيات.. تحذير صحي شديد من موجة وبائية جديدة تضرب العراق

2022/02/24 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

حذرت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة العراقية ربى فلاح، اليوم الخميس، من موجات وبائية جديدة، قد تضرب العراق خلال المرحلة المقبلة.وقال فلاح، لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق قد يشهد موجات وبائية اخرى تكون اكثر شدة واكثر تحورا، وذلك يعتمد على مستوى نسب التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد ، خصوصاً ان العراق غير مستثنى من دخول اية موجة وبائية جديدة أخرى".وبينت ان "زيادة معدلات ونسب التلقيح تسهل علينا مواجهة اي موجة وبائية وتقليل تاثيرها واحتوائها، ولهذا زيادة نسب الملقحين في الموجة الوبائية الثالثة ادت الى تقليل اعداد الاصابات وخروجنا من تلك الموجة، ولهذا على المواطنين الاقبال الكبير على اخذ اللقاح في اسرع وقت".

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