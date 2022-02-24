غداً.. خمس مواجهات في اختتام الجولة (23) لدوري الكرة الممتاز

2022/02/24 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداذ

تختتم، غداً الجمعة، منافساتُ الجولة (23) لمسابقةِ دوري الكرةِ الممتاز للموسم الحالي، بإقامةِ خمس مبارياتٍ في ملاعب بغداد والمحافظات.ففي تمامِ الساعة (1:30) ظهراً يستضيفُ فريق النجف بملعبه فريق أربيل، ويملك فريق النجف (32) نقطةً، ويقف عند الموقعِ الثامن من تسلسل ترتيب الفرق، فيما يبلغ رصيد فريق أربيل (25) نقطة.ويضيّف فريق أمانة بغداد بملعبهِ فريق زاخو في المباراةِ التي تجري في الساعة (2:00) ظهراً، ويبلغ رصيد فريق أمانة بغداد (23) نقطةً، في حين يملك فريق زاخو (34) نقطة.وفي ملعبِ الشعب الدوليّ يحلُ فريق نفط البصرة ضيفاً على فريق الشرطة في اللقاءِ الذي يقامُ في الساعة (3:45) عصراً، ويتصدر فريق الشرطة ترتيبَ فرق الدوري برصيد (60) نقطةً، فيما يملك فريق نفط البصرة (30) نقطة.ويلعبُ فريق نفط الوسط بملعبه في مدينةِ النجف أمام ضيفه فريق الكرخ في المباراة التي تقامُ في الساعةِ (6:00) مساءً، ويبلغ رصيد فريق نفط الوسط (39) نقطةً، ويحتل المركز الخامس، بينما يملك الكرخ (18) نقطة.ويختتمُ فريق القوة الجوية مباريات الجولةِ بمواجهته ضيفه فريق نوروز في تمام الساعة (8:15) مساءً في ملعبِ الشعب الدولي، ويحتل فريقُ القوة الجوية المركز الرابع برصيد (41) نقطةً، بينما يملك فريق نوروز (23) نقطة.

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