الرئيس الأوكراني: القوات الروسية سيطرت على مطار عسكري على مشارف كييف

2022/02/24 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف-(أ ف ب) – أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أنّ القوات الروسية سيطرت على مطار عسكري على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف، متعهّداً باستعادته.وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو، إنّ القوات الروسية سيطرت على المطار لكنّ القوات الأوكرانية “صدّت” إنزالاً لمظلّيين في غوستوميل، حيث يقع المطار، و”تلقّت الأمر بتدميرهم”.

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