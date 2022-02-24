 مسؤول أمريكي : الهجوم الروسي يهدف إلى إسقاط الحكومة الأوكرانية 

2022/02/24 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – اعتبر مسؤول عسكري أميركي الخميس أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يهدف إلى “إسقاط” الحكومة في كييف واستبدالها بنظام مؤيد لموسكو.وبدأ الجيش الروسي هجومه بنحو 100 ضربة صاروخية بالستية استهدفت على قوله بنى تحتية عسكرية.وقال المسؤول “يعتزمون في شكل أساسي إسقاط الحكومة وإقامة حكم يتبع لهم”.وأضاف أن […]

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