2022/02/24 | 19:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ممثل العراق بمجلس الأمن: لن نسمح للإرهاب بأن يقف عائقاً أمام خطط الحكومة وجهودها » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 19:35

واع/

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