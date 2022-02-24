2022/02/24 | 19:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الساعات الأولى من صباح الخميس، أعلن فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية في أوكرانيا, وشنت القوات الروسية هجومًا بريًا وجويًا واسع النطاق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بـ3 دقائق.. كيف حدث الغزو الروسي لأوكرانيا بين عشية وضحاها؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بـ3 دقائق.. كيف حدث الغزو الروسي لأوكرانيا بين عشية وضحاها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).