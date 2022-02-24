2022/02/24 | 20:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف تعرض على موسكو العودة إلى طريق السلام.وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع “تليغرام” اليوم الخميس، “أوكرانيا لم تختر طريق الحرب، لكن أوكرانيا تقترح العودة إلى طريق السلام”.يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من […]

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