ذكريات الصبا.عفا الله عما سلف.9. - مهند البراك

2022/02/24 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_البراك و استمرت الحياة اليومية تسير من هدوء الى عواصف و الى ترقّب، بضوء قرارات الزعيم .



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الذي اعلن فجأة عن العفو عمّن حاول اغتياله، في موعد عيد اضحى العام التالي على اساس (عفا الله عمّا سلف) .



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الامر الذي اطلق انواع الاحتفالات و تعابير الفرح في الاعظمية، و الجعيفر في الكرخ .



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وسط اندهاش و وجوم في محلات و عوائل بغدادية معروفة بتوجهها الديمقراطي و اليساري، لعدم شمول العفو ابنائهم و آبائهم، و بقي المئات ......





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