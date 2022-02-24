ذكريات الصبا.عفا الله عما سلف.9. - مهند البراك

#مهند_البراك و استمرت الحياة اليومية تسير من هدوء الى عواصف و الى ترقّب، بضوء قرارات الزعيم .
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الذي اعلن فجأة عن العفو عمّن حاول اغتياله، في موعد عيد اضحى العام التالي على اساس (عفا الله عمّا سلف) .
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الامر الذي اطلق انواع الاحتفالات و تعابير الفرح في الاعظمية، و الجعيفر في الكرخ .
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وسط اندهاش و وجوم في محلات و عوائل بغدادية معروفة بتوجهها الديمقراطي و اليساري، لعدم شمول العفو ابنائهم و آبائهم، و بقي المئات ......
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