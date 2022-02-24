وزير الخارجية يجري اتصالات لضمان سلامة الجالية العراقية في كييف

2022/02/24 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى وزير الخارجية فؤاد حسين ،اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بالقائم بالأعمال العراقي في كييف حسين عباس بهدف تفقد أحوال الجالية العراقية والكادر الدبلوماسي العامل في سفارة جمهورية العراق هناك.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تغريدة على تويتر ان وزير الخارجية أكد خلال الاتصال على أهمية إتخاذ الإجراءات الممكنة بما يكفل أمن وسلامة الجاليّة وأفراد البعثة العراقيَّة في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الأوكرانية.

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