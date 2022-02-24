الزراعة تعلن ارتفاع إنتاج محصول الطماطم في البصرة

2022/02/24 | 20:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، ارتفاع انتاج محصول الطماطم في محافظة البصرة.وقال مسؤول مركز التسويق في مديرية زراعة البصرة حسن علي ناصر في بيان مقتضب تلقت “ايرث نيوز” نسخة منه، ان الكميات المنتجة والمسوقة لمحصول الطماطم ليوم الإربعاء الموافق 2022/2/24 بلغت (5410) طنا.

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