2022/02/24 | 20:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..حذر عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار أمين، الخميس، من عواقب تشكيل حكومة أغلبية وطنية تقصي أطرافا معينة.وقال أمين في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “الحل الأمثل لمشاكل العراق المختلفة في الوقت الحالي هو تشكيل حكومة توافق تشترك بها جميع الجهات، وخاصة التي ساهمت خلال الفترة الماضية بتحرير العراق من عصابات داعش”.وأضاف أن “الإصرار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب كردي يحذر من عواقب حكومة الأغلبية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب كردي يحذر من عواقب حكومة الأغلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).