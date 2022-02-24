2022/02/24 | 20:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المئات يتجهون الى ديوان محافظة البصرة املاً بالحصول على وظائف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3DoV5gxVDIA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المئات يتجهون الى ديوان محافظة البصرة املاً بالحصول على وظائف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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