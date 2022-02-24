2022/02/24 | 20:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8vcmIgDggcg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غزو أوكرانيا وكلمة بلاسخارت حول العراق وتحذير الصدر من الدفاع عن الفاسدين وملفات أخرى النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غزو أوكرانيا وكلمة بلاسخارت حول العراق وتحذير الصدر من الدفاع عن الفاسدين وملفات أخرى النشرة الرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).