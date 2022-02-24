جونسون أمام مجلس العموم البريطاني : منع الطيران المدني الروسي من الوصول الى لندن

2022/02/24 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن- الزمان اعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون في كلمة عن حرب روسيا ضد اوكرانيا في مجلس العموم البريطاني عصر الخميس حزمة من العقوبات تطاول مائة آخرون مكن الشركات والمستثمرين الروس ذوي الصلة بحرب بوتين ، كما تقرر منع الطيران المدني الروسي بكل انواعه من الوصول الى لندن ، في اول قرار من نو،عه عالميا […]

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