2022/02/24 | 20:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صواريخ روسية تصيب مبنى للمدنيين بأوكرانيا

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