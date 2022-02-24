2022/02/24 | 20:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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القوات الروسية تسيطر على منشأة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 20:25

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