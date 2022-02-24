60 موكباً خدمياً ينتشر بين ديالى وبغداد لخدمة زائري “الكاظمية المقدسة”

2022/02/24 | 20:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلنت هيئة المواكب الحسينية في ديالى، الخميس، عن انتشار 60 موكب خدمي على الطرق البرية مع بغداد.وقال مسؤول المواكب الحسينية في ديالى علي حيدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 60 موكب خدمي انتشرت على طول الطرق البرية بين ديالى وبغداد لتقديم الخدمات للزوار المتوجهين سيرا على الاقدام من مختلف المناطق لاداء مراسيم الزيارة […]

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