شاهد.. انفجار هائل يهز قاعدة ميليتوبول الجوية في أوكرانيا

2022/02/24 | 20:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحققت CNN للتو من مقطع فيديو يظهر انفجارًا ضخماً في مطار ميليتوبول، الذي يقع شمال القرم في الجنوب.وكما نقلت شبكتنا، في التقارير، فإن القصف على أوكرانيا تضمن عددًا من الأسلحة والأنظمة، كانت هناك وصواريخ باليستية، وكانت هناك قذائف وقصف مدفعي.

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