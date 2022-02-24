رسالة من رئيس حزب أحوازي الى البرلمان العربي

2022/02/24 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- مصطفى عمارةفي إطار تحركاته في العاصمة المصرية منذ اسابيع ، للحصول على دعم للقضية الأحوازية، وجّه صلاح أبو شريف الأحوازي رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية رسالة إلى المستشار كامل الشعراوي امين عام البرلمان العربي المنعقد في القاهرة منذ ايام أستعرض خلالها الممارسات التعسفية للنظام الإيراني ضد الشعب الأحوازي منذ احتلاله للأراضي الأحوازية في […]

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