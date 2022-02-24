منها منع الطيران من الهبوط.. جونسون يكشف عقوبات بريطانيا على روسيا

2022/02/24 | 20:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الورزاء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، جزمة من العقوبات على روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا من ضمنها منع شركة الطيران الروسية "Aeroflot" من الهبوط في المطارات البريطانية، وحرمان الحكومة الروسية من تداول الجنيه الإسترليني

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