ماذا تفعل الحروب؟.. باطن الارض ملجأ للاوكرانيين (صور)

2022/02/24 | 20:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسادت حالة من الخوف والقلق منذ صباح الخميس.

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