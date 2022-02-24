الربيعي يحذر من تجنيد مخابراتي خارجي للشباب للالتحاق بداعش الارهابي

2022/02/24 | 20:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… حذر القيادي في تحالف التصميم ايوب الربيعي، الخميس،من سيناريو اخر للإرهاب يستهدف العراق.وقال الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،انه” في ضوء المعلومات المتوفرة لدينا بان هناك دوائر مخابراتية دولية لاتريد الاستقرار في العراق تعمد الى انتهاج سيناريو اخر في اثارة الفوضى عبر ارسال شباب جرى تجنيدهم في دول عربية واسلامية الى داخل البلاد […]

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