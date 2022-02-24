أمام مجلس الأمن: العراق يكرر دعوته لعدم استخدام أراضيه ساحة للاقتتال والتصفيات

2022/02/24 | 20:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد ممثل العراق في مجلس الأمن، محمد بحر العلوم، على دعوة بلاده لعدم استخدام أراضيه ساحة للاقتتال وتصفية الحسابات والأغراض السياسية

وقال بحر العلوم في جلسة المجلس الخاصة بالعراق وتابعها "ألترا عراق"، إنّ "المحكمة الاتحادية صادقت على نتائج انتخابات 2021، وشهدت بصواب قرارات مجلس المفوضين وأصدرت قرارها بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد والتي أفضت إلى انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه".

وفي ملف ثانٍ أكد أنّ "العراق يكرر دعواته لعدم استخدام أراضيه ساحة للاقتتال وتصفية الحسابات والأغراض السياسية وتحت ذريعة مكافحة الإرهاب ما يعرض أمنه للخطر".

وأضاف: "لن نسمح للإرهاب أن يقف عائقًا أمام خطط الحكومة وجهودها في مجالات التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار والسلم المجتمع"، داعيًا "جميع الجهات الدولية إلى مكافحة تهديد العصابات الإرهابية".

وفيما يتعلق بالعلاقات العراقية – الكويتية أوضح بحر العلوم، "سددنا كامل التعويضات للكويت والبالغة 52.4 مليار دولار جراء الغزو الصدامي والمجتمع الدولي أقر بذلك في جلسة مجلس الأمن الأخيرة".

وأردف بأن "العراق حريص على طي صفحة الماضي مع الكويت ويولي أهمية خاصة لملف المفقودين".

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