رمضان يقود الطلبة للفوز على الزوراء في ممتاز الكرة

2022/02/24 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تغلب فريق الطلبة على منافسه الزوراء بهدف دون رد في ديربي بغداد مساء اليوم.والتقى الفريقان على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الاسبوع 23 من دوري الكرة الممتاز.وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب وكاع رمضان، في الدقيقة 71 من المباراة.وبلغ رصيد الطلبة 46 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الزوراء […]

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