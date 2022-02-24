بالفيديو.. لحظة استهداف قاعدة أوكرانية بصاروخ روسي وانفجار ضخم

2022/02/24 | 20:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت شبكة أخبار سكاي نيوز البريطانية مقطع فيديو قالت إنه يصور لحظة سقوط صاروخ روسي على قاعدة جوية أوكرانية في إيفانو فرانكيفسك.

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