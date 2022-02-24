2022/02/24 | 20:55 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرب روسيا وأوكرانيا.. قتال عنيف بالقرب من المنشأة النووية فى تشيرنوبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/24 | 20:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب روسيا وأوكرانيا.. قتال عنيف بالقرب من المنشأة النووية فى تشيرنوبل) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرب روسيا وأوكرانيا.. قتال عنيف بالقرب من المنشأة النووية فى تشيرنوبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).