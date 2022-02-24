هيئة الاستثمار تكشف عن مشاريع سياحية وسكنية جديدة

2022/02/24 | 20:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت هيئة الاستثمار، اليوم الخميس، عن قرب طرح مشاريع في مدينة الرفيل للاستثمار فضلا عن أخرى بمدن جنوب العراق بينها مشروع سياحي كبير في هور الدلمج.وقالت رئيس الهيئة سهى النجار للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “هناك مشاريع استثمارية مهمة مستمرة في بغداد والمحافظات”، مبينة أن “الهيئة تخطط بطريقة صحيحة وتأخذ الميزة التنافسية […]

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