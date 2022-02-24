ضبط 10 الاف حبة معهم.. الاطاحة بتاجري مخدرات في المثنى

2022/02/24 | 21:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر عملية نوعية أمنية القاء القبض على اثنين من المتهمين.

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