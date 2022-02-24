بايدن يعلن موافقة مجموعة السبع على دفعة من العقوبات ضد روسيا

2022/02/24 | 21:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن الرئيس الامريكي جو بادين اليوم الخميس، عن موافقة مجموعة السبع على دفعة من العقوبات ضد روسيا.وقال بايدن في تغريدة على تويتر واطلعت عليها “ايرث نيوز” انه “التقيت هذا الصباح مع نظرائي في مجموعة السبع لمناقشة هجوم الرئيس بوتين غير المبرر على أوكرانيا واتفقنا على المضي قدمًا في حزم العقوبات المدمرة وغيرها […]

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