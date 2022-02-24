الدفاع الروسية تكشف حصيلة العملية الخاصة في أوكرانيا

2022/02/24 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن العملية التي ينفذها الجيش الروسي مستمرة، وأنها أنهت جميع المهام المنوطة بها ليوم الخميس.وقال: “تمكنت مجموعات من جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية من اختراق الدفاع المجهز تجهيزا جيدا للقوات المسلحة الأوكرانية، وتقدمت على عمق 6-8 كيلومترات”، مشيرا إلى أن هذا “أصبح ممكنا بفضل […]

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