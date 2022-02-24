ميمي يكشف لـ”ايرث نيوز” موعد عودته إلى الملاعب

2022/02/24 | 21:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف نجم المنتخب الوطني بكرة القدم ونادي آريس سالونيكا اليوناني مهند علي “ميمي”، عن موعد عودته إلى الملاعب.وتعرض “ميمي” لإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي في الخامس من تشرين الأول الماضي.وقال ميمي لـ”ايرث نيوز”، إن “تدريباتي لم تتوقف منذ تعرضي للإصابة خلال الفترة الماضية، حالياً أتواجد في سبيتار بقطر وأكثف جلسات […]

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