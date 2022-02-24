مطار البصرة يصدر توضيحا بشأن توقف الرحلات

2022/02/24 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت ادارة مطار البصرة الدولي، اليوم الخميس، عن عودة الرحلات عبر المطار من خلال الخطوط الجوية العراقية.

وقال مدير المطار مرتضى عبد الزهرة في تصريح لـ(بغداد اليوم )، إنه "سيتم تحديد موعد مباشر للرحلة الخاصة بالمعتمرين التي تأخرت وكان موعدها في العاشرة صباحا".

وأوضح أن "التأخير الذي حصل كان بسبب إضراب طواقم الطيران"، مبينا أن "الرحلة التي تأخرت في المطار سيتم استئنافها وهناك رحلة ثانية للمعتمرين ستكون في السابعة مساء وهذه الرحلة قد تتأخر قليلا بسبب تأخر الرحلات من مطار بغداد".

وأضاف عبد الزهرة أن "الحركة الآن في مطار البصرة الدولي طبيعية وعادت الأمور كما كانت والرحلات ستبقى في المواعيد المحددة لها".

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