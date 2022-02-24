الديمقراطي الكردستاني يستغني عن ثلاثة مناصب مهمة للاتحاد الوطني مقابل رئاسة الجمهورية

2022/02/24 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عرض الحزب الديمقراطي الكردستاني، على الاتحاد الوطني، اليوم الخميس، مجموعة من الوزارات والمناصب من بينها التخلي عن نائب رئيس البرلمان مقابل التخلي عن رئاسة الجمهورية.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الديمقراطي بإمكانه التنازل للاتحاد عن منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان ووزارة سيادية وأخرى خدمية ومنصب محافظة كركوك، مقابل التنازل على منصب الرئيس".واضاف، ان "التفاوض سيكون مفتوح بعد ان تحسم المحكمة الاتحادية لقرارها بشأن فتح باب الترشيح بعد ان دمجت الدعوتين الخاصة بإعادة الترشيح لمنصب الرئيس وعليه كل الأمور قابلة للتفاوض الا مسألة إعادة برهم صالح للرئاسة مرة أخرى".

واشار الى ان " الحوار سيكون موجود حول منصب الرئيس لكن شريطة التوافق على المنصب".وبين ان الحزب الديمقراطي مستعد "لمنح الاتحاد منصب وزير الخارجية او المالية كوزارة سيادية إضافة إلى الطلب من النائب الثاني لرئيس البرلمان شخوان عبد الله من التنازل عن منصبه للاتحاد فضلا عن محافظ كركوك حينها يمكن إعطاء كل هذه الأمور شريطة التنازل على منصب الرئيس".

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